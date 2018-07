Célula reprogramada barra envelhecimento Um grupo de cientistas dos EUA conseguiu, por meio de reprogramação genética, fazer com que células doentes de pacientes com uma rara doença degenerativa conseguissem reconstruir seus telômeros, estruturas que protegem as extremidades dos cromossomos e impedem o envelhecimento celular. Os especialistas converteram células da pele doentes em células pluripotentes capazes de reativar enzima que repara os telômeros.