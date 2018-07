Celular cresce no entretenimento Está aumentando a utilização do celular como meio de acesso para opções de entretenimento. O canal Esporte Interativo acaba de contabilizar a marca de 880 mil assinantes dos seus serviços de transmissão de notícias e vídeos de esportes por telefonia móvel, serviço lançado no final de agosto do ano passado. "Isso confirma a mudança de hábito dos consumidores, para os quais acompanhar programação de esportes deixou de ser algo que se faz apenas em frente ao aparelho de televisão", diz Edgar Diniz, presidente do Esporte Interativo.