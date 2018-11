Celular e antena parabólica fazem parte da realidade

O padrão de consumo na comunidade muda de acordo com a região do País e com o grau de inclusão do trabalho remunerado como fonte de renda.

O estudo identificou que eletrodomésticos, telefone celular e motocicletas são encontrados com mais frequência em aldeias próximas às regiões urbanizadas. Em comunidades do Norte, é mais comum encontrar ralador de mandioca com motor e outros itens relacionados à produção em um contexto rural.