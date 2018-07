Celular já avisa a hora de descer do ônibus

Parece mais difícil na teoria do que na prática. Pelo programa Google Maps (http://maps.google.com.br), acessível por smartphones com GPS, é possível digitar um endereço ou mesmo um ponto conhecido da cidade (como o Parque do Ibirapuera ou o Shopping Iguatemi). O site responde com os trajetos possíveis para se chegar ao local, usando ônibus, metrô, trens ou os três meios de transporte. A partir daí, o aplicativo acompanha o usuário durante toda a rota e envia um alerta na hora certa de fazer as conexões e também quando chegar ao destino final.

O serviço também está disponível em Porto Alegre e no Rio. Segundo Diego Nogueira, engenheiro de software do Google, o aplicativo pode ajudar o paulistano a conhecer melhor sua metrópole. "O usuário pode ter informações sobre uma vizinhança, ler opiniões de outros usuários sobre um novo restaurante na cidade e saber por onde andam os seus amigos", afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.