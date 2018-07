Celular perdido leva a descoberta de rede de pornografia infantil

A polícia britânica desbaratou uma rede de pornografia infantil depois que um de seus integrantes esqueceu seu telefone celular em um ônibus em Newcastle, no norte da Inglaterra.

As informações contidas no celular esquecido por Michael Fraser, de 50 anos, levaram à identificação de mais de 70 suspeitos.

O celular foi entregue à polícia pelo motorista do ônibus, que disse ter ficado chocado ao ver as imagens quando procurava informações sobre o dono do aparelho para devolvê-lo.

Pelo menos 21 pessoas foram presas como resultado das investigações, iniciadas em fevereiro.

Fraser admitiu à Justiça a posse de imagens indecentes de crianças e foi condenado a três anos de prestações de serviços à comunidade.

Seu nome também será mantido em um registro nacional de pedófilos por cinco anos.

Outro acusado, David Walton, de 48 anos, foi condenado a uma pena de prisão indeterminada por possuir e distribuir imagens indecentes de crianças.

Pelo menos outras três pessoas foram condenadas por participação na rede.