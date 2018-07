Celular vira ferramenta de bullying

Sem orientação, o aparelho celular na mão de crianças e adolescentes se transformou em uma ferramenta para o cyberbullying - preconceito, discriminação e violência praticados entre colegas que, com a tecnologia, deixam as salas de aula e ganham espaço na internet.

Com o auxílio de fotos e vídeos, o bullying chega ao mundo virtual e real. Segundo pesquisa da Universidade de Navarra, na Espanha, em parceria com a Fundação Telefônica, 8,4% dos 4.205 estudantes brasileiros de 6 a 18 anos afirmaram, em 2008, que já haviam usado o celular para ofender alguém. Como o cyberbullying leva as agressões para o mundo virtual, a exposição de quem é ridicularizado é imensurável.

"Na internet, os agressores são anônimos e um maior número de pessoas tem acesso à provocação", diz Betina von Staa, coordenadora de pesquisas da divisão de tecnologia educacional da Positivo Informática. Além disso, o conteúdo nocivo é quase impossível de ser apagado. "Dependendo do material, conseguimos limpar cerca de 95% das páginas, mas não a totalidade", afirma o advogado especializado em direito eletrônico Renato Opice Blum.

De acordo com o advogado Alexandre Fidalgo, especializado em comunicação, o Brasil não tem legislação específica para crimes virtuais, mas os valores das indenizações podem ser maiores do que o bullying por causa da rapidez e amplitude das informações.

PROTEÇÃO

Dialogar com os filhos é a melhor forma de evitar que eles se tornem tanto agressores como vítimas do bullying. Como as crianças costumam acessar a internet sozinhas, entram e saem de situações difíceis sem a chamar um adulto. Por isso, a orientação é fundamental.

Conhecer as tecnologias utilizadas pelas crianças também é um passo importante. Para Mila Gonçalves, coordenadora de planejamento da Educarede, ligada à Fundação Telefônica, a discussão deve estar presente em casa. "O pai não é obrigado a saber como funcionam as tecnologias antes de dar um aparelho de última geração para o filho. Mas pode gastar um pouco do seu tempo para aprender com a criança." No Brasil, segundo o estudo de Navarra, 79,4% dos alunos de 10 a 18 anos têm celular. Entre as crianças de 6 a 9 anos, o índice é de 50,5%.

RESPONSABILIDADE

Pais de menores de idade que postam na internet vídeos ou fotos de colegas sendo ridicularizados podem ser responsabilizados criminalmente. As crianças também respondem pela agressão, considerada ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Como punição, podem ter de cumprir medidas socioeducativas. O mesmo vale para quem cria sites ou comunidades com esse fim. Se a agressão partir de um computador da escola, a instituição também pode responder pelo crime se não fizer nada a respeito.