Celulares da Claro ficam fora do ar por mais de 1 hora No final da manhã desta quinta-feira, os usuários da operadora de telefonia Claro também enfrentavam dificuldades para utilizar seus telefones celulares. Uma pane atingiu os sistemas de comunicação da Claro por pelo menos uma hora. A assessoria de imprensa da empresa afirmou, em nota, que "a ocorrência já foi verificada e corrigida". Leia também Pane na Telefonica derruba internet e rede do governo estadual