Celulares do AP, AM, MA, PA e RR terão nove dígitos

O nono dígito será agregado aos telefones móveis dos Estados do Amapá (DDD 96), Amazonas (DDDs 92 e 97), Maranhão (DDDs 98 e 99), Pará (DDDs 91, 93 e 94) e Roraima (DDD 95). A medida, que já foi implementada no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, tem como objetivo ampliar os recursos de numeração para o Serviço Móvel Pessoal, destaca a Anatel.

A partir da mudança, o dígito "9" será acrescentado à esquerda dos atuais números de celular, que passarão a ter o seguinte formato: 9xxxx-xxxx. No momento da discagem, o nono dígito deverá ser acrescentado por todos os usuários de telefone fixo e móvel que liguem para telefones móveis dos Estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima, independentemente do local de origem da chamada.

Por um tempo determinado, as ligações discadas com oito dígitos ainda serão completadas, para adaptação das redes e dos usuários. Gradualmente haverá interceptações das chamadas e os usuários receberão mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem. Após esse período de transição, as chamadas marcadas com oito dígitos não serão mais completadas.

A mudança começou em 2012, com as cidades de Código Nacional 11 (cidade de São Paulo e região metropolitana). Aos poucos, o nono dígito será adicionado aos números móveis de todo o Brasil, em transição que ocorrerá até 31 de dezembro de 2016. A Anatel ressalta que implementação do nono dígito no restante do Estado de São Paulo (DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) ocorreu no dia 25 de agosto de 2013. No dia 27 de outubro, a implementação ocorreu em todo o Estado do Rio de Janeiro (DDDs 21, 22 e 24) e no Espírito Santo (DDDs 27 e 28). A mudança afeta apenas a telefonia móvel. Os telefones fixos continuarão com oito dígitos.