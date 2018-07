Celulares do RJ, ES e interior de SP terão nono dígito A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informa que os celulares das áreas de registro 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (Estado de São Paulo) terão o nono dígito a partir de 25 de agosto de 2013. O aviso publicado no Diário Oficial da União informa também que, no dia 27 de outubro, o nono dígito será incluído nos celulares das áreas 21, 22 e 24 (Estado do Rio de Janeiro) e 27 e 28 (Estado do Espírito Santo). A medida já foi implementada no código 11 (São Paulo).