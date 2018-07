Celulares terão nove dígitos em mais três regiões a partir de agosto

Os números de celulares com código 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (no Estado de São Paulo) terão mais um dígito a partir de 25 de agosto deste ano. A partir de 27 de outubro a mudança vale para os códigos 21, 22 e 24 (Estado do Rio de Janeiro) e 27 e 28 (Espírito Santo).

Segundo a Anatel, até 31 de dezembro de 2016 todos os celulares do Brasil terão nove dígitos. Em outubro, a agência havia informado que a adição do nono dígito expandirá o total de combinações possíveis para números de celulares no Brasil em cerca de 140 por cento.

(Por Diogo Ferreira Gomes)