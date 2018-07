Células são usadas para tratar 70 tipos de doença

Antes de a técnica surgir no País, doentes que precisavam desse tipo de transplante tinham apenas duas alternativas: buscar um doador na própria família ou nos bancos de doadores vivos de medula óssea.

Em 40% dos casos, porém, os pacientes não encontravam opção de doadores.

Uma vantagem do sangue de cordão é não ser necessária a compatibilidade total entre o doador e o receptor.

Início. Os bancos públicos e privados de sangue de cordão surgiram nos anos seguintes ao primeiro transplante. Nos privados, o congelamento é pago e voltado para atender só a criança doadora. Os públicos são gratuitos e visam a garantir um número de coletas representativo da diversidade da população, de modo que possam atender o maior número possível de pacientes.

No Brasil, em 2004, a Anvisa criou regras para ambos. Atualmente há 6 bancos públicos ? o último inaugurado na semana passada, no Hospital Sírio-Libanês ? e 16 privados, os primeiros com 8 mil amostras e outros, com 25 mil. / F.L.