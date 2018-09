Células-tronco dos olhos restauram visão Pacientes cegos por queimaduras químicas ganharam a visão de volta após células-tronco saudáveis terem sido retiradas de seus olhos e reimplantadas. O feito foi descrito por cientistas italianos em conferência em São Francisco (EUA). O tecido, retirado do limbo, área entre a córnea a e parte branca do olho, foi cultivado e colocado sobre os olhos danificados. As células se tornaram um tecido saudável da córnea, transformando olhos opacos e desfigurados em órgãos funcionais e com aparência e cor normais. Dos 112 pacientes tratados, mais de 75% tiveram a visão recuperada, revelou a líder do estudo, Graziella Pellegrini, do Centro de Medicina Regenerativa da Universidade de Modena.