Celulose representará 10% do segmento industrial da ALL em 2012 O transporte de celulose responderá por mais de 10 por cento do segmento industrial da ALL no final deste ano, em decorrência do início das operações da Eldorado Brasil em Três Lagoas (MS), segundo o diretor financeiro e de Relações com Investidores da empresa de logística, Rodrigo Campos.