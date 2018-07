Celulose Riograndense cria reserva natural privada no RS A CMPC Celulose Riograndense formalizou hoje a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural em parte da fazenda Barba Negra, em Barra do Ribeiro (RS), sua maior propriedade no Estado. Entre seus 10,6 mil hectares, aproximadamente 6 mil hectares possuem plantação de florestas e viveiro de mudas. O restante forma uma área de preservação e, dentro dela, 2,4 mil hectares foram designados para a reserva, que terá plano de manejo permitindo determinadas atividades controladas, como educação ambiental e pesquisas.