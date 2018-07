Cem anos depois, caboclos voltam a ocupar as terras da linha do trem

Cem anos depois da expulsão dos posseiros das terras onde viviam na região do Contestado - que foram entregues para a companhia Lumber construir o trecho local da linha de trem São Paulo-Rio Grande do Sul, dando início ao conflito -, os caboclos estão voltando a ocupar as terras tomadas no começo do século 20 pela companhia. As condições atuais dos descendentes dos rebeldes do Contestado levam a um refluxo no tempo. São homens, mulheres e crianças vivendo no mais completo abandono e estado de pobreza.

Desde o sucateamento da Rede Ferroviária Federal, que adquiriu as instalações da antiga São Paulo-Rio Grande do Sul, há dez anos, famílias de caboclos que viviam em casas de palha próximas às plantações de erva-mate passaram a ocupar as ruínas das casas de funcionários da ferrovia e estações que serviram para o deslocamento de tropas do Exército no tempo do conflito.

Depois de percorrer duas horas de carro em estradas de terra do município de Porto União, em Santa Catarina, a reportagem chegou à antiga estação de Cerro Pelado - nenhuma alusão ao garimpo e aos dramas de Serra Pelada, no Pará. Numa casa em ruínas, sem energia elétrica ou água encanada, mora Teresa Soares dos Santos, 44 anos, e seis dos nove filhos. "A gente não tem morada certa", diz a mulher, desconfiada.

Ela e outras chefes de família que vivem nas margens dos trilhos temem a chegada dos homens do governo ou da ferrovia. Teresa diz ter dificuldades em pegar no sono, com medo que soldados tirem a família à força da casa na margem esquerda. Foi por receio de deixar o local que ela não incluiu os filhos no Bolsa-Família. Nas vezes em que foi procurar a prefeitura para se inscrever no programa de assistência do governo, recuou quando perguntaram o lugar onde morava.

Outro motivo de desistência da bolsa foi a situação escolar dos filhos. "A piazada abandonou a escola quando eu fiquei viúva", conta. O marido, Nelson Martins, sofreu um ataque de enxame de abelhas quando atravessava um túnel da ferrovia. Hoje, a mulher recebe um salário de pensão da morte do marido e faz pequenos plantios de hortaliças na beira dos trilhos. Ela diz que as crianças voltaram para a escola. No dia em que o Estado esteve na casa, Teresa e os filhos só tinham comido uma mistura de arroz com jiló.

Projeto. Em uma casa da margem direita vive o casal Celso Soares, 37 anos, e Ivanir, 31, e dez filhos. Ele faz serviços eventuais em propriedades da região. "A gente trabalhada de empreitada. Dá para tirar R$ 80 por semana quando é época de derrubada de pinus", relata. Celso diz que pretende ver os filhos formados. Priscila, 9 anos, tem um projeto parecido com o de outras meninas das margens da ferrovia. Ela pretende ser professora. É o mesmo desejo expresso por Beatriz, 13.

Sem luz e televisão, a família passa os finais de tarde e início de noite perto do fogão a lenha. É para esquentar o corpo do frio que, no final do outono ainda dominava o Planalto Catarinense, e a água da erva-mate, às vezes único alimento dos adultos e crianças.

Mais alguns quilômetros de estrada de terra e cascalho e se chega à estação Nova Galícia. O prédio de alvenaria foi construído nos anos 1950. A primeira estação, de madeira, foi queimada pelos rebeldes do Contestado. No tempo da guerra, Nova Galícia tornou-se ponto estratégico de desembarque de tropas do governo que pretendiam atingir os principais redutos rebeldes. Era da Nova Galícia, dotada de uma estação de telégrafo, que os oficiais enviavam suas mensagens para Curitiba e Rio de Janeiro.

Na propaganda do governo federal, Nova Galícia era uma terra de homens brancos e sem conflitos armados. Pelo projeto da Brazil Railway, o lugar deveria ser uma grande cidade. Uma vila chegou a ser construída e abrigar mais de mil colonos de descendência europeia, que compraram terras tomadas pela companhia. Nos anos 1940, o lugar contava com apenas 50 moradores e ficou abandonado com a saída dos colonos e empregados da ferrovia.

Hoje, na Nova Galícia, as famílias vivem o temor de ataques de grupos não identificados que fizeram ameaças e exigiram a saída delas do local. O casal Adilson da Silva, 20 anos, e Rosângela, 38, conta que dias antes homens armados deram um ultimato para as famílias saírem das casas. A polícia foi chamada. Um delegado disse para os caboclos ficarem tranquilos. "Ninguém sabe quem são essas pessoas que querem ver a gente longe daqui. Só sei que querem destruir todas as casas", afirma Rosângela.