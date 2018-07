Cem pessoas esperam papa na Base Aérea do Galeão Cerca de 100 pessoas já esperam pelo papa em frente à Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, neste domingo (28). O local tem três entradas, mas os fiéis esperam que ele passe pela porta principal, onde a maioria aguarda. Há um pequeno grupo no portão lateral, mais próximo do avião da Alitalia que levará o pontífice.