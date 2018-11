Cem pessoas podem ter morrido em balsa que afundou no Pacífico Cerca de 100 pessoas teriam ficado presas na balsa que naufragou por causa das más condições do mar, próximo da costa de Papua Nova Guiné, disse nesta sexta-feira um dirigente da equipe de resgate. A declaração veio um dia após o barco afundar com 350 pessoas a bordo.