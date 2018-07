Cemig ainda questiona revisão tarifária aprovada pela Aneel A distribuidora de energia mineira da Cemig ainda questiona os resultados do terceiro ciclo de revisão tarifária aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no início do mês, e espera que seus questionamentos possam ser considerados pela agência, ainda que com efeitos apenas no próximo reajuste.