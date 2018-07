Cemig restabelece energia na região metropolitana de BH A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) restabeleceu neste domingo (18) o fornecimento de energia elétrica a consumidores da região metropolitana de Belo Horizonte, afetados pelas fortes chuvas na última sexta-feira (16), que causaram a queda de árvores e de galhos sobre a rede. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, os últimos 3 mil consumidores que permaneciam às escuras tiveram o fornecimento restabelecido na manhã deste domingo, resultado do trabalho de 70 equipes. As fortes chuvas que caíram sobre Minas Gerais na tarde de sexta chegaram a deixar 40 mil consumidores sem energia elétrica.