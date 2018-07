Cemitério da vila Formosa tem ossos à mostra

A reportagem visitou o cemitério na terça e na quinta-feira da semana passada e constatou o descaso. Parte das covas da quadra número 52, da unidade 2 do cemitério, passava por processo de exumação. Sobre os montes de terra, qualquer visitante podia ver os pedaços de caixões e ossos.

Durante o velório do fiscal Sandro Cordon Antônio, de 33 anos, assassinado no dia 3 pelo vigia Jônatas Pereira Lima em uma agência do Bradesco em São Bernardo do Campo, familiares ficaram próximos de covas abertas e ossos à mostra.

"É triste, porque a família já está abalada com a perda da pessoa. Olha para o lado e vê os ossos jogados ali. Passa uma má impressão", diz a coordenadora de eventos Rosa de Queirós, de 36 anos. O corpo da mãe dela foi enterrado em maio no cemitério e, desde então, ela visita o local com frequência.

Para piorar a situação, não há nada que impeça a entrada de animais. "Se as covas não são fundas, é perigoso algum cachorro vir aqui, cavar e revirar tudo", alerta a aposentada Mercedes Freitas Pereira, de 65 anos, que teve o corpo do namorado enterrado no local. Além da quadra 52, é possível encontrar ossos à mostra na quadra 54, onde atualmente são enterrados os corpos dos indigentes.

O Vila Formosa é considerado o maior cemitério da América Latina. O local foi fundado em 1949 e ocupa uma área de 763.175 metros quadrados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.