Cemitério de Vila Formosa espera 80 mil visitas O cemitério de Vila Formosa, na zona leste da capital, tem movimento grande neste quarta-feira de Finados. De acordo com administração do cemitério, o movimento já é maior do que o normal desde sábado e esperam-se de 80 mil a 100 mil pessoas, somando a hoje o fim de semana passado.