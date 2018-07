Cemitério submarino nos EUA imita Atlântida

Um cemitério submarino cujas lápides imitam construções de Atlântida, a cidade perdida, é uma das últimas opções para os americanos que desejam ser cremados e ter suas cinzas levadas ao mar. O Neptune Memorial Reef (Recife Memorial de Netuno, em tradução literal) é um recife artificial localizado a cinco quilômetros da costa de Miami, nos Estados Unidos, com espaço para acomodar restos mortais de até 125 mil pessoas. Fotos: Cortesia / Neptune Memorial Reef As cinzas são misturadas com um cimento especial e colocadas dentro de moldes que imitam conchas e pilares, cujos preços variam de US$ 995 até US$ 6.495 (R$ 10,5 mil). Uma vez secos, os moldes ganham uma placa de bronze com nome, datas de nascimento e óbito, além de um espaço para mensagem. As lápides, então, são levadas por mergulhadores para o fundo do mar e passam a compor uma das peças do recife artificial, que tem a estátua de um leão como "guardiã". Fotos: Cortesia / Neptune Memorial Reef A idealizadora do projeto é a Neptune Society, uma companhia americana que fornece serviços de cremação. O presidente da empresa, Jerry Norman, diz que, além de um cemitério, o local serve de habitat para diversas espécies da vida marinha. "Com a ajuda do tempo e da natureza, essa cidade submarina se tornará um recife real, abrigando corais e lembranças dos que partiram", afirmou Norman. Fotos: Cortesia / Neptune Memorial Reef BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.