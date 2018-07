Cemitérios preparam ações especiais no Dia de Finados

A apresentação em balões está marcada para as 14h30, no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, que espera receber 50 mil pessoas. O espetáculo Mulheres do Sol, da Cia Base e premiado pela Fundação Nacional de Arte, traz três bailarinas, suspensas por cabos elásticos. Elas executam movimentos que remetem ao sonho de voar e transcender. "Não temos como tirar a dor de ninguém, mas podemos acolher", diz Gisela Adissi, diretora do cemitério. Haverá também oficinas e palestras sobre o luto.

O Memorial Parque das Cerejeiras, em Santo Amaro, na zona sul, terá concertos executados pela Filarmônica de Santo Amaro, às 9 horas e às 15 horas. O local, que estima receber 20 mil pessoas, ainda soltará balões biodegradáveis contendo nomes de homenageados e uma semente de árvore nativa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.