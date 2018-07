Cemitérios tiveram movimento intenso Milhares de pessoas visitaram os cemitérios da cidade. A movimentação foi intensa durante todo o dia de ontem. Mas, por causa do feriado prolongado, estimava-se que o maior cemitério da cidade, o da Vila Formosa, com mais de 700 mil m2 de área, não receberia tantas pessoas quanto em 2011:100 mil. No Dom Bosco, em Perus, na zona norte, cerca de 6 mil pessoas eram aguardadas. / JULIANE FREITAS