CENÁRIOS-Chilena LAN aterrisa no Brasil após fusão com TAM

Veja abaixo detalhes das empresas e da nova companhia formada:

* Se prosperar a fusão, a LAN finalmente entrará no mercado brasileiro, um dos maiores objetivos traçados há anos pela companhia chilena, mas problemas de estrutura e regulações impediram a concretização do plano.

* A LAN, com sede em Santiago, chega à fusão com unidades de operação no Chile, na Argentina, no Equador e no Peru e negócios de carga baseados nos Estados Unidos e, recentemente, na Colômbia e no Brasil. A TAM possui a TAM Airlines, a TAM Mercosul e todas as demais filiais.

* Sob a nova fusão, o grupo combinado Latam Airlines Group contará com quatro bases de operação principais: Buenos Aires, São Paulo, Santiago e Lima, o que permitirá enfrentar de melhor forma a acirrada concorrência e o esperado crescimento das economias destes países nos próximos anos.

* A criação da Latam Airlines ocorre em meio a um aumento sustentado do transporte aéreo de passageiros e carga na região, após resultados fracos em 2009 devido à crise financeira internacional.

* Aprovada a fusão, a nova empresa deverá oferecer novos destinos e ter uma participação maior nos mercados de transporte aéreo dentro e fora da região.

* Dado o modelo de negócios da LAN, se espera um forte impulso aos negócios com cargas, especialmente no Brasil.

* O presidente-executivo do novo grupo será Enrique Cueto, o atual presidente-executivo da LAN, o que dá um sinal de que o modelo de negócio da empresa chilena --que busca um melhor uso da capacidade das aeronaves, combinando passageiros com carga-- poderá ser o estilo da Latam Airlines.

(Por Antonio de la Jara)