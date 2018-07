CENÁRIOS-Reforçado na eleição,PMDB será a 'grande noiva' de 2010 O PMDB não tem nomes naturais à sucessão presidencial, mas valorizou seu passe nesta eleição e se transformou na grande noiva de 2010. A pesada vitória no 1o turno na atual disputa municipal --e a boa expectativa para o 2o-- consolidou o partido como sujeito mais cobiçado na corrida pelo Planalto daqui a dois anos. Adversários, PT e PSDB já são pretendentes. "O PMDB será protagonista. Com certeza participará de uma chapa na disputa em 2010", disse à Reuters o presidente do partido, deputado Michel Temer (SP). O PT de Luiz Inácio Lula da Silva está obcecado com a idéia de fechar a aliança com o PMDB em torno da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), dizem fontes do partido e do Palácio. O PSDB de José Serra atua no mesmo propósito. "Os PMDBs vão ser disputados. São Paulo e Pernambuco já estão com Serra", afirmou o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), ilustrando a tradicional divisão da legenda. Partido mais robusto do Parlamento e do país, o PMDB não fazia parte da base de Lula quando este foi eleito em 2002, mas participou do governo, inclusive com ministérios. No segundo mandato, passou a integrar formalmente a base aliada. "Hoje há chance um pouco maior dele ficar com o PT", avaliou o deputado Maurício Rands (PE), líder do PT na Câmara. "O risco é, por estar dividido, o PMDB decidir não se coligar com ninguém para ver quem ganha. Esse é um jogo que eles podem repetir", acrescentou. Apesar da histórica aliança entre PSDB e DEM, o enfraquecimento deste último ao longo dos anos recentes poderia lançá-lo a um papel mais coadjuvante em 2010, com o risco de não assumir a vaga de vice na ventilada candidatura de Serra. "O PMDB é um grande partido, é a maior noiva do Brasil" sinalizou Guerra. CRISE GLOBAL Apesar dos altos índices de aprovação, ficará difícil para Lula e o PT seduzirem o PMDB se a crise financeira global abater a economia do Brasil. Nesse caso, a popularidade do presidente, hoje na casa de 80 por cento, poderia minguar, fortalecendo a oposição na eleição nacional. "Nesse caso, poderia diminuir a força dos que querem coligar com a gente dentro do PMDB", completou Rands. Nem um dos dois lados que cortejam a "grande noiva" assume a tarefa da conquista como fácil, independente de cenários externos. Apesar de não lançar um candidato ao comando do país desde 1994, o PMDB de diversas tendências ainda pode vislumbrar a proeza de ter um nome próprio. A hipótese, no entanto, é considerada remota. No primeiro turno destas eleições municipais, o partido conquistou duas capitais, Campo Grande e Goiânia, e mais de 1190 cidades. Já é o melhor desempenho desta eleição. No segundo turno, o PMDB disputa capitais de forte peso eleitoral e tem chance de vitória em grande parte delas. Está no páreo no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Belém. Em São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab, que pode sair da eleição de domingo como a principal estrela do DEM, caso vença como indicam as pesquisas, tem como candidata a vice Alda Marco Antônio, do PMDB. É exatamente esse gigante municipal que enche os olhos de tucanos e petistas com ambições claras para 2010.