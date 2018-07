Cenipa apura acidente com helicóptero da Petrobras A assessoria de imprensa da Aeronáutica informou na manhã deste domingo que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) começou hoje a apurar as causas do acidente com o helicóptero da empresa Senior Táxi Aéreo que prestava serviço para a Petrobras e caiu no litoral norte do Estado do Rio, na Bacia de Campos, na tarde da última sexta-feira.