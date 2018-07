Cenipa: em 10 anos, Brasil teve 901 acidentes aéreos Entre os anos de 2001 a 2011 foram registrados 901 acidentes aéreos no Brasil. Do total das investigações, 702 já foram concluídas e 199 casos continuam em andamento. As informações são do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão relacionado à Força Aérea Brasileira (FAB). O levantamento considerou as ocorrências até o último dia 30 de junho.