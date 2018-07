Cenoura de verão é novidade da Isla A cenoura suprema, cultivar de verão, é uma das novidades que a Isla leva para a Hortitec 2008. De acordo com a empresa, a cultivar é resistente ao pendoamento, um dos principais problemas das cenouras do grupo verão. Outra novidade é a alface americana delícia, cultivar que forma cabeça mesmo em temperaturas elevadas e pode ser cultiva em qualquer época do ano.