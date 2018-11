Censo: 29% das bibliotecas municipais oferecem internet

Dos municípios sem biblioteca, 62 estão no Maranhão. Em São Paulo, 51 municípios não têm biblioteca, o que representa 7,9% do total de 645 municípios do Estado, média similar à nacional (8%, em números arredondados). No Brasil, 79% dos municípios possuem BPMs em funcionamento, 1% estão com BPMs em fase de reabertura e 12% dos municípios estão em processo de implantação das BPMs.

Entre as variações regionais, o Censo constatou que os espaços da Região Sudeste têm os maiores acervos; no Norte, emprestam-se menos livros; os nordestinos são os maiores frequentadores de bibliotecas do País e as bibliotecas do Sul são as mais informatizadas. "São números desafiadores", analisou a presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Nêmora Arlindo Rodrigues. "Falta conscientização dos dirigentes para a importância da biblioteca e da leitura."