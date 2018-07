Censo de pessoa com deficiência tem baixa adesão Dados preliminares divulgados ontem pela Prefeitura de São Paulo mostram que o primeiro Censo Inclusão, feito neste ano para identificar e mapear as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na capital paulista, teve baixa adesão. Apenas 35.053 pessoas foram cadastradas, de 2,4 milhões de questionários enviados por correio a partir da listagem do IPTU e ou respondidos pela internet. Elas terão prioridade no atendimento prestado em serviços públicos. O universo de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência na cidade é de 2,7 milhões, segundo o IBGE (Censo 2010).