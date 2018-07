Censo do Cazaquistão revela mulher de 130 anos

"Você se lembra da era do czar Nicolau? De quando o Exército Vermelho veio e quando Vladimir Lenin morreu? Bom, eu me lembro. Então adivinhe a minha idade."

As perguntas são de Sohan Dosova, a mais recente celebridade do Cazaquistão, que teria 130 anos de idade - e poderia ser a pessoa mais velha do mundo. Seu passaporte soviético, de meados de 1980, diz que ela nasceu na região de Karaganda, no dia 27 de março de 1879.

É impossível confirmar a verdadeira idade de Sohan, porque, assim como muitos cazaques nascidos na zona rural, ela não tem uma certidão de nascimento. É comum no país as pessoas estimarem sua data de nascimento.

Os meios de comunicação cazaques estão convencidos de que Sohan é a mulher mais velha do país. Ela foi "descoberta" durante um recenseamento recente.

"Este é um caso realmente único", disse Ludmila Kolesova, chefe da agência de estatísticas da região.

"De acordo com padrões internacionais nós não costumamos pedir prova de identidade quando recolhemos informações no recenseamento, mas quando chegou a vez de Sohan Dosova, nós tivemos que verificar os documentos dela para confirmar esta informação com o departamento de serviços sociais"

Chá com manteiga

Sohan Dosova ainda consegue andar, embora use uma bengala. Ela mastiga os alimentos com o único dente que ainda tem.

"O meu segredo é acrescentar manteiga à minha xícara de chá. É assim que os cazaques gostam de tomar chá", disse a idosa em uma mistura de russo com cazaque.

Ela ainda consegue enxergar, mas tem dificuldade de ouvir, então se comunica principalmente através das netas, que são muitas.

Sohan teve dez filhos. Uma de suas filhas teve seis filhos e outra, 22.

"Há uma pequena tribo de bisnetos", disse a neta mais velha de Sohan, Gulgoim, de 53 anos.

Sohan Dosova morou a vida inteira em Aul, um vilarejo em Karaganda - o centro industrial do país.

Desde que os resultados do censo foram divulgados, os jornalistas têm visitado seu apartamento com frequência.

"Esta casa é pequena, eu preciso de um apartamento maior", disse ela. "Há gente demais vivendo neste apartamento apertado, não há lugar suficiente."

A família parece esperançosa de que a atenção da mídia melhore as condições de vida de Sohan.

Mas até agora, nenhum benfeitor se apresentou. Então Sohan continua a levar uma vida simples, e passa a maior parte do dia assistindo a TV. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.