Censo do IBGE aponta jovens vulneráveis na educação A vulnerabilidade dos jovens em relação à educação está evidente nos novos números do Censo 2010, divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora 83,3% da população de 15 a 17 anos estejam na escola, apenas 47,3% cursavam o ensino médio e estão no nível educacional adequado. O IBGE fez o mapa dos municípios de acordo com a taxa de frequência no ensino médio.