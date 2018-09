Censo indica redução em nº de menores acolhidos no RJ Dados do 7º Censo extraído do Módulo Criança e Adolescente (MCA,) demonstram que das 2.658 crianças atualmente acolhidas no Estado do Rio de Janeiro, 13% estão há mais de dois anos nas entidades. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ).