Censo mapeia etnias e línguas indígenas Dados do Censo 2010 sobre a população indígena divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam também um mapeamento inédito das etnias e das línguas indígenas. A etnia Tikuna, que se concentra no Amazonas, especialmente na área do Alto Solimões, com presença também na periferia de Manaus, é a mais numerosa do País, com 46 mil habitantes, a grande maioria (85,4%) moradora de terras indígenas.