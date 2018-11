Censo marinho revela seres microscópicos

Pesquisadores que participam do Censo da Vida Marinha divulgaram imagens de seres microscópicos das profundezas, como larvas de anêmonas (foto), microcrustáceos, plâncton e bactérias. O objetivo do censo, que deve publicar seus resultados em outubro, é identificar as espécies e hábitats dos organismos que vivem nos oceanos. Calcula-se que a massa de todos os seres microscópicos nos mares seja equivalente a de 240 bilhões de elefantes africanos.