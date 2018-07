Censo reforça estratégia do governo, diz Miriam Belchior Os dados demográficos do Censo 2010, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reforçam a estratégia da política social do governo, na avaliação da ministra do Planejamento, Miriam Belchior. "Avançamos muito para bem. Claro que há uma diferença de 10 anos (em relação à pesquisa anterior), mas reflete o novo momento do País", disse a ministra em entrevista à Agência Estado.