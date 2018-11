Centenário reúne 900 Fords bigode

Cerca de 900 Modelos T, o famoso Ford bigode, o histórico calhambeque produzido em linha por Henry Ford a partir de 1908, participam nesta semana das comemorações do centenário do carro, em Indiana, nos Estados Unidos.No fim da década de 20, o auge da popularidade dos modelos T, uma das linhas de produção de Henry Ford em Detroit tinha mais de um quilômetro e meio de comprimento e empregava cem mil pessoas. Colecionadores admitem que, comparados aos carros atuais, os modelos T são um pouco desconfortáveis, mas isso não diminui o entusiasmo deles.A revolução inventada por Henry Ford em Detroit era baseada em um conceito simples, mas eficiente: de um lado da linha de produção entravam matéria-prima e peças, do outro, saíam carros completos. Tudo isso em apenas 72 horas. A inveção barateou muito o custo dos automóveis, permitindo o acesso da crescente classe média americana a o que antes era um objeto de luxo e deu início à longa história de amor entre americanos e seus carros.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.