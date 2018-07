Centenas de andorinhas morrem em Ilhéus após dedetização O Ibama e a Delegacia de Proteção Ambiental (DPA) investigam a morte de centenas de andorinhas na Rodoviária de Ilhéus, no litoral sul da Bahia. Segundo as autoridades, as mortes, que podem chegar a 2 mil, começaram a ser registradas no início da semana, depois que uma empresa de dedetização aplicou um produto químico nas estruturas do teto do terminal.