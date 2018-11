Centenas de civis são mortos em 'banho de sangue' no Sri Lanka As Nações Unidas disseram na segunda que os ataques no Sri Lanka que deixaram centenas de mortos foram a concretização do "banho de sangue" que a organização temia havia muito tempo. Os Tigres do Tâmil e o governo trocaram acusações, antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a guerra.