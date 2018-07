Centenas de estudantes se concentram em Fortaleza Centenas de estudantes se concentram na Praça Portugal, de onde pretendem sair em passeata para quatro destinos na Aldeota, bairro nobre de Fortaleza. Antes, a ideia era seguir para três locais: Palácio da Abolição (sede do governo do Ceará), Avenida Santos Dumont (centro financeiro) e Avenida Beira-Mar. Mais um destino foi incluído: Assembleia Legislativa do Estado.