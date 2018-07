Centenas de manifestantes protestam em Porto Alegre Centenas de manifestantes percorreram ruas da zona sul de Porto Alegre em mais uma manifestação pelo transporte público gratuito e garantias para famílias que terão de mudar de residência para dar espaço às obras da Copa do Mundo, no início da noite desta quinta-feira. Os participantes do protesto querem que a prefeitura assegure moradia antes de retirar os 1,5 mil moradores da Avenida Tronco, que será duplicada para facilitar o tráfego entre o centro e a zona sul da capital gaúcha e também o acesso ao estádio beira-rio.