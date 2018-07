Centenas de milhares fazem fila por novo aplicativo de e-mail

O aplicativo Mailbox, que foi lançado neste mês, está lentamente enviando convites para pessoas esperando em fila. A empolgação, de acordo com seus criadores, é testemunho de sua frustração com os arcaicos métodos para lidar com e-mails existentes.

"A grande mudança é afastar-se de clientes de e-mail para plataformas móveis que são uma versão menor de um cliente de e-mails para desktops, e passar a adotar um cliente de e-mail para plataformas móveis focadas principalmente em torno de processamento e triagem", disse o presidente-executivo e co-fundador da empresa Orchestra, que criou o aplicativo, Gentry Underwood.

A capacidade de usar o modo "soneca" para um e-mail, o que significa adiá-lo para outro momento, seja mais tarde no dia, no fim de semana ou até a próxima semana, é uma das principais características do aplicativo.

"Queremos decidir 'preciso responder agora?', 'posso lidar com isso mais tarde?' ou 'devo me livrar disso e nunca lidar com isso de novo?'", disse ele.

O outro ponto forte é seu uso de gestos para arquivar, deletar e classificar rapidamente as mensagens, ou adicioná-las a listas, como "para ler" ou "para comprar".