Centenas procuram vacina contra febre amarela em MT Centenas de pessoas procuraram os postos de saúde e policlínicas neste fim de semana em Mato Grosso à procura da vacina contra a febre amarela. A Secretaria de Saúde de Cuiabá recebeu do Ministério da Saúde 6 mil doses para imunizar a população contra a doença. Na cidade, cada uma das cinco policlínicas receberam 500 doses para o mutirão de vacinação do final de semana. Outras 3,5 mil vacinas abastecerão as unidades da rede pública de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso pediu ao Ministério da Saúde 100 mil doses para se prevenir contra a doença. O Estado mantém um estoque mensal de 60 mil doses, informou o secretário Augustinho Moro. De 1992 a 2006 Mato Grosso apresentou 22 casos de febre amarela. Treze pessoas morreram e 9 se curaram. Em 2007 o Estado não apresentou nenhum caso da doença. Está sendo investigado o caso de uma paciente de 22 anos, residente em Barra do Garças, que visitou o Estado de Goiás.