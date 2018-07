Center Norte abrirá normalmente amanhã A Prefeitura de São Paulo informou na noite de hoje que revogou a suspensão das atividades do Complexo Center Norte, fechado devido a presença de gás metano no subsolo. A medida foi tomada após a exigência para a instalação de um sistema emergencial de drenos para extração de gás ser atendida. A assessoria de imprensa do shopping informou que o complexo abrirá normalmente amanhã.