Center Norte, Cetesb e MP assinam termo, mas interdição é mantida Representantes do Shopping Center Norte, do Ministério Público e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) assinaram nesta quarta-feira, 28, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com medidas para afastar o risco de explosão no estabelecimento. O shopping entrou na lista de áreas contaminadas críticas devido a existência de gás metano no terreno.