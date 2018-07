Center Norte instala drenos e cumpre acordo com MP O Shopping Center Norte informou, por meio de comunicado à imprensa, que acelerou os trabalhos para a instalação de todos os sistemas de exaustão do metano localizado no solo do empreendimento, conforme foi acordado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado com o Ministério Público e a Cetesb na semana passada.