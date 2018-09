Center Norte vai abrir amanhã

Em sua decisão, o juiz Emílio Migliano Neto, da 7.ª Vara da Fazenda Pública, levou em consideração as providências já iniciadas pelos responsáveis para remediar a área, que é contaminada e tem risco de explosão, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

O mandado de segurança, com pedido de liminar, foi apresentado pelos advogados do shopping às 14h de hoje, após o prefeito Gilberto Kassab (PSD) reafirmar sua intenção de lacrar o estabelecimento. A decisão foi divulgada cinco horas depois, quando lojistas já se preparavam para esvaziar os estoques e fechar as portas.

A liminar libera o funcionamento de todas as lojas do shopping, sem qualquer restrição, e por tempo indeterminado. O Lar Center e o Carrefour, que ficam no mesmo terreno, também estão cobertos pela decisão.