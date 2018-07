Centrais de Recife querem fechar acesso a Suape

Em um trio elétrico, as lideranças farão discursos na busca de conscientizar o trabalhador da importância do protesto. À tarde, farão passeata pelas ruas centrais do Recife, quando entregam a pauta nacional de reivindicações na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, sempre acompanhados do trio elétrico.

As direções não se arriscam a garantir as categorias que vão parar, mas acreditam que todas as indústrias e obras do porto de Suape serão paralisadas pela manhã, assim como o comércio do centro do Recife à tarde. Estudantes, sem-terra, médicos e trabalhadores da saúde devem engrossar a passeata da tarde, quando são esperadas pelo menos 20 mil pessoas. Os motoristas de ônibus, que encerraram recentemente uma greve, deverão participar com buzinaço.

Os partidos políticos não serão barrados na passeata, mas não terão acesso ao trio elétrico, que será restrito às lideranças sindicais e às bandeiras das centrais.