Centrais devem aceitar 4,5% em troca de política para IR--fonte

A informação é do presidente de uma das centrais, que pediu para não ser identificado. A aplicação dos 4,5 por cento equivale ao centro da meta de inflação neste ano. O mesmo critério deve ser aplicado de 2012 a 2015.

"Nós aceitamos um valor para quatro anos, um valor que não deve passar do centro da meta", disse o presidente da central.

A política de correção da tabela do IR deverá ser implementada por medida provisória, segundo esse mesmo sindicalista.

Inicialmente, os representantes dos trabalhadores queriam que o governo reajustasse a tabela em 6,47 por cento este ano, o equivalente ao INPC acumulado em 2010. O governo, porém, sempre acenou com os 4,5 por cento.

Segundo o presidente em exercício da Central Única dos Trabalhadores (CUT), José Lopez Feijóo, na conversa com os sindicalistas Dilma também disse que criará uma mesa permanente de negociação com as centrais.

A primeira reunião será com os ministros Guido Mantega (Fazenda) e Fernando Pimentel (Desenvolvimento) sobre os riscos de desindustrialização. Nesta sexta, participaram com Dilma os ministros Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) e Carlos Lupi (Trabalho).

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Leonardo Goy)